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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال اتصال هاتفي مع جمال علام..

وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخبات الوطنية للمنافسات القادمة

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للاطمئنان علي استعدادات سفر المنتخب الأول إلى المغرب لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

كما اطمئن وزير الشباب والرياضة علي استعدادات سفر المنتخب الأولمبي الي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع منتخب غينيا، يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويستعد لمنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل بالمغرب.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الاتحاد المصري جمال علام كأس الأمم الافريقية

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