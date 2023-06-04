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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة نحو 5 أطنان سلع غذائية مغشوشة وفاسدة في حملة تموينية بالغربية

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مفتشى الأغذية بالصحة ومجلس مدينة قطور، من مصادرة نحو 5 طن سلع غذائية مغشوشة وفاسدة، داخل مصنع لمنتجات السلع والمواد الغذائية بمركز قطور، وتم التحفظ على المضبوطات والمعدات وغلق وتشميع المصنع.

وكانت حملة بقيادة محمد أبوهاشم وكيل الوزارة ،لتفقد الحالة التموينيه بدائره مركز قطور ، وأسفر التفتيش عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مواد غذائية وذلك لادارة النشاط بدون ترخيص ولحيازة سلع منتهية الصلاحية وحيازه سلع غير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها وحيازة سلع مدون عليها بيانات مخالفه للحقيقة.

وتم التحفظ على طن دقيق بدون فواتير دالة علي مصدرها ، ونصف طن ذرة صفراء منتهية الصلاحية، وطن و300 كيلو ذرة صفراء مجهولة المصدر ، و2طن ونصف سميد ذرة بدون فواتير دالة علي مصدرها، و650 كيلو خلطه بانيه مجهولة المصدر ، و750 كيلوملح بدون فواتير دالة علي مصدرها، و300 كيلو خلطه فيجيتار مدون عليها بيانات وهمية مخالفة للحقيقة ، و10ألاف كيس مسحوق جيلي بدون بيانات داله علي تاريخ الانتاج او الصلاحي، و4ماكينات تغليف وتعبئة مواد غذائية الخاصة بمنتجات المصنع، و9 كيلو أكياس تغليف وتعبئة مواد غذائية الخاصة بمنتجات المصنع ، و5 ألاف كرتونة ورقية للمنتجات النهائية الخاصة بالمصنع.

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مصرع شاب أسفل عجلات قطار "طنطا- المنصورة"

وتم سحب عينات بمعرفة مفتشي الاغذية وتم غلق المكان وتشميعه بمعرفة الوحده المحلية وضبط المتهم، وتحرير المحضر حضوريا، والعرض علي النيابة العامة لتجرى شئونها.

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السلع والمواد الغذائية الحالة التموينية المواد الغذائية النيابة العامة الوحده المحلية بدو دون ترخيص تونة بيانات وهمية بمركز قطور

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