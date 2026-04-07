القبض على نجار حاول سرقة شقة بالقاهرة الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بضبط آخر حاله محاولته الدلوف لإحدى الوحدات السكنية لسرقتها بالقاهرة الجديدة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى حال تواجد (حارس عقار "تحت الإنشاء" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بالمنطقة محل عمله فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمحاولة الدلوف إلى العقار من خلال تسلق السور الخاص له فقام بإمساكه، وبمواجهة مرتكب الواقعة (نجار – مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية)، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.