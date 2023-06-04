مهزلة كاملة.. انتقادات من الجمهوريين ضد ترامب بعد تهنئته زعيم كوريا الشمالية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رد فعل عنيف من زملائه الجمهوريين بعد أن هنأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على انضمام بلاده إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وأثارت التهنئة، التي أخطأ فيها ترامب في كتابة اسم كيم جونج أون، إدانة فورية من مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة وقادة الأحزاب في الدولة.

وأعربت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة المحتملة في انتخابات عام 2024، عن رفضها لهذه التهنئة قائلة: "كيم جونج أون يجوع شعبه. إنها مهزلة كاملة أن كوريا الشمالية لها دور قيادي في منظمة الصحة العالمية ".

كما انتقد حاكم جورجيا بريان كيمب الرئيس الأمريكي السابق، قائلًا إن "استعادة أمريكا من جو بايدن لا تبدأ بتهنئة ديكتاتور كوريا الشمالية القاتل".

وانضم لاري بيج، الحاكم الجمهوري السابق لماريلاند، إلى موجة النقد، واصفًا كيم جونج أون بأنه عدو لأمريكا يهدد السلام والحرية، مضيفًا أن اعتقاد ترامب الوهمي بشأن زعيم كوريا الشمالية يجعله أداة مفيدة للصين ويجعله غير لائق ليصبح رئيسًا.