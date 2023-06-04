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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل وأهمية مركز بحوث النانو تكنولوجي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به؛ لتحقيق التطور التكنولوجي، ورفع تصنيف الجامعة الدولي، كما تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية؛ تحقيقا للتنمية.

 

وصرحت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة أن  من اهم مراكز البحث العلمي بالجامعة مركز بحوث النانو تكنولوجي، حيث يعد أحد الكيانات البحثية الجديدة التي أنشأها قطاع الدراسات العليا والبحوث مؤخرا لدعم العملية البحثية في الجامعة وخدمة الباحثين في جامعة حلوان وخارجها ، حيث يوفر المركز البنية التحتية والتجهيزات المعملية التي يحتاجها الباحثين للمضي قدما بالبحوث في هذا المجال الواعد.

ونظم مركز بحوث النانو تكنولوجي ورشة عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم والفنون التطبيقية والعلوم والصيدلة، بهدف خلق فرق بحثية متعددة التخصصات في مجال النانو تكنولوجي من الباحثين في هذا المجال من التخصصات المختلفة داخل الجامعة، وتعظيم دور مركز بحوث النانو تكنولوجي البحثي داخل الجامعة وخارجها.

وشهدت الورشة عرض المشاركين لاهتماماتهم البحثية والمشروعات المشاركين بها في عدة محاور أساسية شملت تطبيقات النانو تكنولوجي في مجال أنظمة التوصيل الدوائي الجديدة، تصنيع المواد النانونية، المواد المتقدمة، مواد التسميد النانونية، وتطبيقات النانو تكنولوجي في المواد المستخدمة في مجالات الطاقة.

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم البنية التحتية التجهيزات المعملية Jobs Education

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