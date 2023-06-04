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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد عيسى: نؤمن بأهمية القطاع الخاص في صناعة السياحة

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

عرض  أحمد عيسى،  وزير السياحة والآثار خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم خطة ورؤية الوزارة  عن السياحة في مصر.


وقال الوزير إن وزارة السياحة تستهدف الوصول  الى ٣٠ مليون سائح في عام  ٢٠٢٨ وهو ما  ينطلب زيادة عدد الغرف الفندقية  بانواعها لتصل الى نصف  مليون غرفة ،  حيث عدد الغرف الحالية ٢١٢ الف غرفه لاستيعاب العدد الحالي من السياح  وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن ٣٠ مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي.

 البرامج السياحية  الى مصر

وأضاف وزير السياحة في كلمته امام اللجنة أن  خطة وزارة  السياحة تستهدف  التركيز على ٤ منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هي :" سياحة العائلات ، وسياحة الشواطئ ، وسياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار مشيرا الى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح منها من خلال البرامج السياحية  الى مصر ".

ولفت  الوزير  الى أنواع السياحة الاربعة منتجات كافية لجذب السياح باعداد كبيرة وهذا لا يقلل من  باقي انواع المنتجات السياحية الأخرى مثل السياحة العلاجية او سياحة المؤتمرات
 

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بدعم ٢ مليار جنيه من خزانة الدولة ،  مؤكدا ان إجمالي ما أنفق على نطوير المتاحف و الآثار خلال العام الماضي   بلغ ٣ مليار و٢٠٠ مليون جنيه وذلك  حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.


وأعلن الوزير عن زيادة اسعار التذاكر والبرامج للسياح  بداية من مايو الماضي بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي او البنكنوت وذلك في إطارجهود الدولة للتحول الرقمي.

وأعلن الوزير خلال استعراض خطة وزارة السياحة عن عدة برامج  للوزارة خلال الفترة المقبلة منها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتحسين جودة المنتج السياحي ،وإعادة تقييم الدرجة النجمية للفنادق " عدد النجوم"


وحول دور الدولة والقطاع الخاص في صناعة السياحة اكد  وزير السياحة ان الدولة تقوم بدور المنظم  قائلا :" انا مؤمن بدور القطاع الخاص ، مشيرا الى أن دور الدوله هو ضمان نزاهة التنافسية و وضمان تقديم  الخدمة السياحية بأعلى جودة  ، مؤكدا ان  دور الدوله يدعم القطاع الخاص في صناعة السياحة   مع الاشارة الى اهمية تفعيل  دور المجتمع المدني ايضا  بصناعة السياحة السياحة 
وعن المنتجات السياحية الثقافية  قال الوزير ان هناك تعاون بين وزارتي  السياخة والثقافة لتحديد المواقع الثقافية وتنظيم الفاعليات والمعارض والمهرجنات معلنا انه  بداية من ٢٠٢٤ سيتم اسناد نلك الفاعليات الى جهات بعينها.

وحول سؤال احد النواب عن دفع السياح مقابل الخدمات بالعملة الصعبة ،قال الوزير أنه لا يصح التعامل الا بالعملة الوطنية  داخل الدوله وان هذا ما يحدث في دول العالم ،مع  تفعيل منظومة الدفع الاليكتروني وعمل منظومة دفع خالية من البنكنوت.


ومن جانبه اشاد  الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار برؤية وزارة السياحة  التي  استعرضها الوزير،  مؤكدا أن  الرؤية جاءت  واضحة وصريحة  خاصة أنه تم تطبيق جزء منها بنجاح .


واضاف "مسلم " ، خلال كلمته ، أن خطة  وزارة السياحة  تضمنت عناصر عديدة ، منها تحديد أنواع السياحة في ٤ أنواع يتم التركيز عليها ، واستهداف  18 دولة ببرامج السياحة المصرية  بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص في قطاع السياحة  وأن 95 ٪ من السياحة  تتم عن طريق القطاع الخاص وهو امر جيد.

منتجات سياحية مجلس الشيوخ لجنة الثقافة صناعة السياحة خطة وزارة السياحة

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