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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى حافظ بمعسكر مغلق استعدادا لأولمبياد باريس 2024

يحيي حافظ
يحيي حافظ

دخل البطل المصري ولاعب نادي الاولمبي للمصارعه الحره يحيي حافظ، معسكراً مغلق، استعدادا للمشاركة رفقه منتخب مصر في لأولمبياد باريس 2024.


ويأمل "يحيي حافظ" تشريف سمعة الرياضة المصرية، في أحد أهم منافسات اشرس بطولة عالمية، نظراً لرغبة كل الوفود في خطف ميدالية في هذا العرس الكبير.


ويملك نجم منتخبنا الوطني يحيي حافظ، خبرات فنية كبيرة في المصارعة الحرة، والذي سبق له تحقيق الميدالية الفضية لبعثة مصر المشاركة بدورة العاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر.
ويعيش المنتخبات المصرية، بمختلف الألعاب الفردية، حالة انتعاشة كبيرة، على الساحة الاقليمية والعالمية، لما يملكه اللاعبين المصريين من امكانيات كبيرة، ويحتاج فقط لمزيد من الاحتكاك وتوفير المعسكرات وتوفير مباريات ودية قوية  من أجل العودة للتتويج بالميداليات خلال المسابقات المقبلة.


من جانبه، يواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه الدائم والمستمر لكافة الالعاب الرياضيه بشكل عام، ورياضة المصارعة بشكل خاص، ودائماً ما يوجه مجلس إدارة اتحاد المصارعة بضرورة حصد الألقاب، ووضع مصر في مكانتها اللائقة على الصعيد القاري.


يذكر أن منتخب الفراعنة للمصارعة، حقق نجاحاً كبيراً للبعثة المصرية فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة، والتي اقيمت في تونس الشهر الماضي، وذلك بإحرازه 7 ذهبيات للاعبى المنتخب.

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