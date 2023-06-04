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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبدالجواد لـ كريم بنزيما: مسيرة عظيمة في تاريخ ريال مدريد

صدى البلد

حرص الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد  علي توجية رسالة دعم  للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

وكتب عبر حسابة بموقع تويتر : مسيرة عظيمة لأحد أهم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد 🌟

كل الحب والتقدير لأبو إبراهيم الغالي .

وأكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي اتحاد جدة يستهدف الإعلان عن صفقة ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، الأربعاء المقبل.


وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" كريم بنزيما تمت دعوته إلى السعودية الأسبوع المقبل من أجل التحضير لانتقاله إلى الاتحاد كنجم جديد للدوري العربي".


وأضاف:" من المتوقع صدور الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، قد يكون يوم الأربعاء".


يذكر أن نادي ريال مدريد، أعلن اليوم الأحد، رحيل كريم بنزيما بنهاية الموسم الحالي.
وبات كريم بنزيما رابع المغادرين بعد ماركو أسينسيو وماريانو دياز وهازارد.

اصابة كريم بنزيما اعتزال بنزيما الاعلامي إبراهيم عبد الجواد النجم الفرنسي كريم بنزيما

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