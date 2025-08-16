انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات

هزّ انفجار قوي مساء السبت، حي المزة الغربي في دمشق، وتحديدًا على الأوتوستراد قرب فندق "غولدن مزة"، حيث تبين أن سببه عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة مركونة منذ فترة طويلة

وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في دمشق، إن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية ملحوظة، مشيرًا إلى أن الفرق الأمنية تواصل تمشيط المنطقة والتحقيق في الحادث

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار وقع في سيارة قرب فندق "غولدن" المزال مستولى على بعض أجنحته من قبل "أبو مريم الأسترالي"، مضيفًا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان دون ورود معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية

وأشارت وكالة "العربي الجديد" إلى أن الانفجار، الذي يُرجّح أن العبوة فُجّرت عن بُعد، أحدث أضرارًا مادية في محيطه، حيث تحطمت نوافذ بعض المباني المجاورة، وانتشر الدخان واندلعت حرائق صغيرة في مكان الحادث

وقال أحد السكان، أحمد القباني، إن "دوي الانفجار كان عنيفًا، وشاهد الجميع زجاج النوافذ يتطاير والدخان يتصاعد في الجو"

تأتي هذه الواقعة في منطقة تعدّ من الأحياء الراقية في العاصمة، وتضم مقار وزارة الإعلام والعدل، وسفارات، ومواقع تابعة للأمم المتحدة، ما يزيد من حساسيتها الأمنية

ويمثل هذا الانفجار جزءًا من سلسلة تفجيرات متكررة في الأحياء الحيوية بدمشق، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار والمخاوف المتزايدة بين السكان والمؤسسات الحكومية.