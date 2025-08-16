قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
أخبار العالم

مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب

القسم الخارجي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه من المتوقع أن تشهد إسرائيل غدًا الأحد يوما واسعا من المظاهرات والإضرابات في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بدعوة من عائلات الأسرى الإسرائيليين وقتلى هجوم 7 أكتوبر، للمطالبة بإبرام اتفاق شامل للإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإنهاء الحرب المستمرة.

ووفقا للصحيفة سيقام نحو 300 مركز احتجاجي من شمال البلاد إلى جنوبها، من دان حتى إيلات، فيما ستغلق بعض الطرق نتيجة التجمعات المتوقعة. وستكون التظاهرة المركزية في ساحة هاتوفيم بتل أبيب.

وبحسب الصحيفة تشارك في الإضراب عشرات الشركات والمؤسسات والهيئات التجارية، بينما ستسمح أخرى لموظفيها بالتغيب عن العمل. وقد أعلنت نحو 90 سلطة محلية دعمها لدعوة عائلات الأسرى، إلا أن عددًا قليلاً منها فقط، من بينها سلطات محلية في الكيبوتسات وغلاف غزة، سيعلن إغلاقا كاملًا.

في المقابل، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل لن توافق على أي صفقة لتبادل الأسرى لا تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتماشى مع الشروط التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تتضمن تفكيك سلاح حركة حماس، نزع السلاح من قطاع غزة، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تكون "مستعدة للعيش بسلام مع إسرائيل".

ويأتي هذا التصريح بعد أسابيع من الغموض حول موقف الحكومة من إمكانية قبول "صفقة جزئية"، في ظل تقديرات أشارت إلى احتمال أن يتجه نتنياهو نحو تسوية محدودة، رغم تصريحاته المتكررة التي ترفض أي تنازلات لا تشمل الإفراج الكامل عن جميع الأسرى.

إسرائيل مظاهرات وإضرابات في إسرائيل عائلات الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة حركة حماس

