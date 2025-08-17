قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحوصات طبية تحسم موقفه.. «دونجا» مهدّد بالغياب بعد إصابته أمام المقاولون العرب
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية دون تسجيل أضرار كبيرة
إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟
تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين من غزة بانتظار مراجعة إنسانية

واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين
واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين
القسم الخارجي

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تعليق إصدار جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها بشأن بعض الحالات الإنسانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، أن القرار يهدف إلى إعادة تقييم عملية منح عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة التي تمت الموافقة عليها خلال الأيام الماضية. 

وأكدت أن هذا التعليق مؤقت، ريثما تنتهي المراجعة الداخلية للإجراءات المتبعة.

وبحسب بيانات الوزارة، كانت الولايات المتحدة قد منحت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 3,800 تأشيرة زيارة من فئتي "B1" و"B2"، وهي التأشيرات التي تتيح للأجانب دخول الأراضي الأمريكية لتلقي العلاج الطبي أو لأغراض أخرى محدودة. 

وشملت هذه التأشيرات فلسطينيين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بينهم 640 شخصًا حصلوا على التأشيرة في مايو الماضي فقط.

ويأتي القرار في ظل انتقادات واسعة توجه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدارتها للملف الإنساني المرتبط بغزة، خاصة مع استمرار الحرب وارتفاع أعداد المصابين والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متقدمة خارج القطاع المحاصر. 

ويرى مراقبون أن التعليق قد يزيد من تعقيد أوضاع المرضى، لاسيما الحالات الحرجة التي كانت تعوّل على هذه التسهيلات للسفر إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، تؤكد واشنطن أن مراجعة الإجراءات ضرورية لضمان "نزاهة وشفافية عملية منح التأشيرات الإنسانية"، مشيرة إلى أنها لا تعني وقف استقبال المرضى بشكل دائم، وإنما التحقق من آليات الاختيار والتأكد من تطبيقها وفقًا للمعايير القانونية والإدارية.

ويعتبر برنامج التأشيرات الإنسانية جزءًا من سياسة أمريكية أوسع لتقديم مساعدات ودعم للمدنيين في مناطق النزاع، غير أن تطبيقه فيما يخص الفلسطينيين ظل محل جدل. 

فمن ناحية، ترى منظمات حقوقية أن الأعداد الممنوحة أقل بكثير من حجم الحاجة الفعلية، بينما تحذر أطراف أخرى من أن توسعة البرنامج قد تثير حساسيات سياسية داخلية وخارجية.

ويأتي التعليق الحالي في لحظة حساسة، إذ يتزامن مع تزايد الضغوط الدولية على واشنطن للعب دور أكثر فعالية في التخفيف من الأزمة الإنسانية بغزة، خصوصًا أن القطاع يواجه انهيارًا شبه كامل في المنظومة الصحية ونقصًا حادًا في الإمدادات الطبية.

وبينما ينتظر آلاف الفلسطينيين قرارات حاسمة بشأن ملفات العلاج في الخارج، يبقى قرار الخارجية الأمريكية إشارة إلى أن الاعتبارات الأمنية والإدارية ما زالت تطغى على البعد الإنساني، الأمر الذي قد يثير جدلاً متجددًا حول التوازن بين مقتضيات السياسة ومتطلبات إنقاذ الأرواح.

الولايات المتحدة تأشيرات الزيارة قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية وثائق سفر السلطة الفلسطينية الخارجية الأمريكية منظمات حقوقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

فوربس

تقرير فوربس: كيف تعزز الإمارات والسعودية مكانتهما في قطاع السفر؟

أرشيفية

قمة حاسمة في واشنطن.. ترامب يدعو زعماء أوروبيين وزيلينسكي لاجتماع بشأن أوكرانيا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد