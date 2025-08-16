لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص

كشفت، فتاة عن تعرضها لحادث اعتداء داخل أحد الأتوبيسات العامة بمحيط منطقة رمسيس، وسط القاهرة، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين المتابعين، خاصة بعد تعرضها لاحقًا لـ"تهديدات" من أشخاص قالت إنهم يتبعون الجاني.

ووفقًا لروايتها، لصدى البلد، فإنها كانت تستقل الأتوبيس حين صعد شاب وجلس خلفها، وبدأ في مد يده من بين المقاعد لملامستها بطريقة غير لائقة، وعندما واجهته بالصراخ والزجر، لم يكتفي بالإنكار، بل هددها بالضرب، وحاول سرقة هاتفها المحمول لمنعها من توثيق الواقعة.

وأضافت:"كان بيحاول يمد إيده عليا، ولما زعقت له اتبجح، وحاول يضربني وياخد موبايلي، ولما طلعت الموبايل نط من شباك الأتوبيس وهرب، ومحدش لحقه".

تهديدات لاحقة

وبعد الواقعة، قالت إنها فوجئت بتلقيها رسائل تهديد من أشخاص تزعم أنهم على صلة بالجاني، في محاولة لإرغامها على التنازل عن حقها.

وأكدت أنها لن تتنازل، مشددة على عزمها مواصلة الإجراءات القانونية حتى يُحاسب المتهم: "أنا مش هتنازل عن حقي، وهفضل وراه لحد ما يتحبس".