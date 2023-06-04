شاهد.. استمرار استقبال الوافدين من السودان عبر معبر قسطل

رصد أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل، استمرار دخول الوافدين من الأراضي السودانية إلى مصر.

وقال خلال رسالته على الهواء، إن معبريّ قسطل وأرقين ما زالا يستقبلان الوافدين من جهة السودان الذين وصل عددهم حتى الآن لما يقرب من مائتيّ ألف وافد من 25 جنسية مختلفة.

المستشفيات العامة

وأضاف أن الجهود المصرية تبدو ملموسة في كلا المعبرين، وفي المستشفيات العامة في أسوان وما تقدمه من خدمات، وأيضًا جهود الهلال الأحمر وتوفير العلاجات والأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم تقديم الأدوية بالمجان.

وأوضح أن الوافد يجد الدولة المصرية بكاملها متواجدة عن طريق المؤسسات المختلفة، سواء مؤسسات رسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختلفة، التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين.