الرئيس السيسي يدعو الأطراف السودانية إلى وقف فوري لإطلاق النار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في السودان، والحفاظ على المؤسسات الوطنية هناك، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين.

ودعا "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الأحد، نقلته "القاهرة الإخبارية"، جميع الأطراف، إلى تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها.

تطورات القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية المختلفة، أكد الرئيس المصري أنه بحث مع نظيره الموريتاني آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق شعبه وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة.

وأشار إلى التوافق على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن، مشددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وعن العلاقات المصرية الموريتانية، أعرب "السيسي" عن تقدير مصر البالغ، للروابط التاريخية العميقة، التي تجمعها مع موريتانيا.