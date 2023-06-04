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تعليم

ارفع راسك وشاهد الزهرة كوكب الحب يتلألأ في السماء الليلة

الزهرة كوكب الحب
الزهرة كوكب الحب والجمال

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر الليلة، حيث يصل كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وألمع كواكب المجموعة الشمسية إلى أقصى استطالة شرقية له، في مشهد يحبه ويفضله جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

الزهرة (كوكب الحب والجمال) وألمع كواكب المجموعة الشمسية تتلألأ في السماء

وقال الدكتور تادرس، إن كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وألمع كواكب المجموعة الشمسية يصل إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 45.4 درجة، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الكوكب وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية.

واوضح استاذ الفلك انه يبدأ مشاهدة كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وألمع كواكب المجموعة الشمسية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يبدأ الكوكب في الغروب بحلول الساعة 11:00 مساءا تقريبا.

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إن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، مما يعني أن الكوكب يظهر دائما بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الزهرة كوكب الحب والجمال

يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها.

يعرف كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال بأنه دائماً كثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر.

الزهرة كوكب الحب والجمال وألمع كواكب المجموعة الشمسية كوكب الزهرة أقصى استطالة شرقية مشاهدة كوكب الزهرة ظاهرة فلكية

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