دعاء للزوج بالهداية.. اللهم أصلح حاله ولا تفرق بيني وبينه

دعاء للزوج بالهداية كثيرا ما تعاني الزوجات مع أزواجهن ، فالأسرة هي العمود الفقري وأساس بناء المجتمعات فإن كان رب الأسرة بعيدا عن ربه فعلى زوجته وذوييه بالنصح والدعاء وتكرار الدعاء حتى يهديه الله للطريق المستقيم، ويمكن للمرأة أن تدعو لزوجها بما تحبّ فتقول مثلاً: "اللهمّ اجعله هاديّا مهديًا، واشرح صدره للحقّ"، إن أهمية دعاء للزوج بالهداية أساسي لصلاح الحياة الزوجية والسكن والمودة بين الزوجين .. ومن هنا نقدم دعاء للزوج بالهداية.



دعاء للزوج بالهداية

دعاء للزوج بالهداية ما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: اللَّهمَّ كما حَسَّنتَ خَلقي، فحسِّن خُلُقي إلى الدعاء لزوجها بقولها: "اللهمّ كما حسّنت خَلقه، فحسّن خُلُقه"، والله أعلم، ودعاء للزوج بالهداية اللهم أجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها، وأرزقنا الصبر والحلم أكمله وأجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنه السرور. وأهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يارحيم ياكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، و دعاء للزوج بالهداية اللهم انت الهادي المصلح أهدي وأصلح بيني وبين زوجي وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه ورضني بما قسمت لي وبارك لي فيه، اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وغفر لنه فيمن غفرت وستغفر ربى وأتوب أليك ربى أهدي لي زوجي وعفو عني ياارحم الرحمين.



دعاء الزوجة لزوجها

دعاء الزوجة لزوجها اللهم جمله في نظري وجملني في نظره، اللهم لا تفرق بيني وبينه، اللهم احفظه لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين، اللهم أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. اللهم ابعد عنه رفقاء السوء، اللهم جنبه الفواحش والمعاصي. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي وسخرني له ، اللهم اهدي زوجي للايمان وثبته عليه اللهم اجعله من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعده عن المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنع قلبه من الدنيا وحب المال وارزقه بالرزق الحلال. اللهم جملني في عينه وجمله في عيني اللهم اجعله لي كما أحب واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب.



اللهم اهدي زوجي وأبعده عن الحرام وأبناء الحرام، اللهم اهدي زوجي وأحبتي وجميع المسلمين، اللهم اصلحهم وبارك فيهم وابعدهم عن الفساد كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أهدي زوجي واصلح شأنه ونور قلبه للخير وأبعد عنه الشر وأبعد عنه رفقه السوء وقرب له رفقه الخير وحببه بالمساجد واجعل روحه معلقه بها يارب، اللهم اجعله لي كما أحب واجعلني له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب ربنا وترضى.



دعاء حب الزوج لزوجته

دعاء حب الزوج لزوجته اللهم أجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها ..وأرزقنا الصبر والحلم أكمله ..وأجعلنا على منابر من نور .. وأسعدني معه وبقربه ..في الدنيا وفي جنه السرور ..وأهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح ..وارحمنا برحمتك يارحيم ياكريم ..وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، اللهم وزده حباً لي وصراحة معي تعلقاً بي، اللهم مد بعمره على زود عمل صالح ، اللهم اهدي زوجي لماتحب وترضى وارزقه العفو والعافيه والمغفره اللهم ارحم ضعفه واجبر كسره وسخره لي ياودود ياكريم، اللهم أهدي لي زوجي وأهدني اليه وقرب لي الفرح وقربني منه اللهم أجعل منزلي وقربي جنة وكلمتي طيبه ونظرتي اطيب اللهم سخر لي الارض والعباد، اللهم اهدي زوجي وكل تارك للصلاة وردهم إليك ردا جميلا.



دعاء للزوج الحنون

دعاء للزوج الحنون اللهم أهدي زوجي للإيمان وثبته عليه، يارب إهدي زوجي وإصلحه وأرض عنه حتى يرضى يارب أجعله من عبادك الصالحين يارب علق قلبه بذكرك وطاعتك اللهم رده اليك ردا جميلا، اللهم اهدي زوجي وسخره لكل امرا طيبا وعملا صالحا في هذه الايام المباركه يارب ، اللهم اهدني و اهدي زوجي، اللهم وارزقنا من حيث لا نحتسب ووفقنا لطاعتك ، اللهم إني أحببت زوجي حبا يسير بدمي يارب اهدي واجعل حبه لي كحبي له اللهم رده لي وريح قلبي، اللهم اهدي زوجي وسخره لي وقر عيني به من الصالحين واجعله زوجا لي في الدنيا والاخره وارزقني رضاه يارب،

يارب يا حي يا قيوم..أسألك بكل اسم سميت به نفسك..أو أنزلته في كتابك..أو علمته أحداً من خلقك..أو استأثرت به في علم الغيب عندك..أن تعطي زوجي من خيرك أكثر مما يرجو..وتسخر له ملائكةً من عندك وجنوداً في الأرض....اللهم عظمني في قلب زوجي.. واجعلني ماء عينه ودم قلبه ودفئ حياته..واسعدني ولا تشقيني معه..يا أرحم الراحمين



دعاء لتسخير الزوج لزوجته مجرب

دعاء لتسخير الزوج لزوجته مجرب اللهم ارزقني وده وحبه وارزقه ودي وحبي اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هيناً لينًا معي اللهم اجعلني عونا لزوجي على طاعتك واجعله عونا لي اللهم يا مؤلف القلوب الف بين قلبى وقلب زوجى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الن قلب زوجى وسخره لى يارب ، اللهمّ وفّقه لما فيه الخير والصلاح، واجعله كما تحبّ وترضى، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمّ اهدِ قلب زوجي للإيمان، وثبّته عليه، واجعله من عبادك الصالحين. اللهمّ جمّله في عيني، وجمّلني في عينه، واجلعه لي قرّة عين، واجعله لي كما أحبّ، واجعلني له كما يحبّ، واجعلنا لك كما تحبّ ، اللهمّ ارزقنا السعادة برفقة بعضنا، ولا تأذن لشيء أن يفرّق بيننا. اللهمّ إنّي أسألك أن تسخّر لي زوجي، وسخّرني له، وبارك لنا في سعادتنا، وارزقنا الخير حيث كان، اللهمّ يسّر له من الخير أكثر ممّا يرجو، وارزقه الرّزق الحلال. اللهمّ باعد بينه وبين رفاق السّوء وطهّر قلبه، واحفظه بحفظك يا كريم.



دعاء للزوجة بالهداية وصلاح الحال

دعاء للزوجة بالهداية وصلاح الحال اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبّي في قلب زوجي كما جعلت حبّ عائشة في قلب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-، اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

