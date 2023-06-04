عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الموسيقيين عن أزمة منير الوسيمي ومصطفى كامل: النقابة لا تحارب أحدا

أزمة الموسيقار منير
أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل.

علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين، على أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل.

txt

الناس عماله تشتمني.. نقيب الموسيقيين الأسبق يكشف أسرار أزمته مع المطرب مصطفي كامل


وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "النقابة رصدت هجوم شديد من منير الوسيمي على النقابة بشكل سبب إزعاج للجميع".

 

وأضاف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين،: "مجلس النقابة يجتمع كل يوم من أجل التصريحات التي تسيء للنقيب والمجلس"، مؤكدا: "النقابة لا تريد محاربة أحد".

 

وشدد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين،: "لا بد أن تكون التصريحات مسؤولة، والنقيب مصطفى كامل قال إنه متناول عن حقه الشخصي من أي شخص سيء إليه".

منير الوسيمى مصطفى كامل الدكتور محمد عبدالله الفنان مصطفى كامل المطرب مصطفى كامل النقيب مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

لحظة بلحظة| شاهد.. مبارة الأهلي والوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

«شكلهم ارتبطوا».. ماذا قال جمهور نور النبوي وسلمى أبوضيف عن صورهما الأخيرة

هددها بنشر صور قديمة .. تفاصيل القبض على شاب ابتز فنانة شهيرة

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بيرسى تاو ينقذ الأهلي في الشوط الأول أمام الوداد

الأرز بـ22 جنيها والبيض 85.. شعبة المواد الغذائية تزف بشري للمواطنين

الأهلي يسجل الأول أمام الوداد

بعد فوزها بالجائزة التقديرية.. هالة البدري: تفاجأت بالفوز ولم أكن أتوقعه|خاص

لولا تدخل الـvar .. خالد الغندور يكشف عن كارثة كادت تحدث في لقاء الأهلي والوداد

للموظفين.. حالات تخفيض ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممكن تموت.. فيديو خطير يوثق جري تلميذة على حافة مبني سكني مرتفع

هل خضعت لعملية تجميل؟.. ابنة محمود الجندى تثير الجدل بتغيير ملامحها

طلب منها 50 ألف جنيه مقابل صورها..القصة الكاملة لابتزاز راندا عبد السلام

ثقافة الإسماعيلية تطلق ليالي العرض المسرحي «انسوا هيروسترات»

فيديو

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ