متحدث الموسيقيين عن أزمة منير الوسيمي ومصطفى كامل: النقابة لا تحارب أحدا

علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين، على أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل.



وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "النقابة رصدت هجوم شديد من منير الوسيمي على النقابة بشكل سبب إزعاج للجميع".

وأضاف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين،: "مجلس النقابة يجتمع كل يوم من أجل التصريحات التي تسيء للنقيب والمجلس"، مؤكدا: "النقابة لا تريد محاربة أحد".

وشدد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقيين،: "لا بد أن تكون التصريحات مسؤولة، والنقيب مصطفى كامل قال إنه متناول عن حقه الشخصي من أي شخص سيء إليه".