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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناس عماله تشتمني.. نقيب الموسيقيين الأسبق يكشف أسرار أزمته مع المطرب مصطفي كامل

منير الوسيمي
منير الوسيمي

كشف الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق، أسرار أزمته مع المطرب مصطفي كامل.

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الثلاثاء المقبل.. نقابة الموسيقيين تبدأ التحقيق مع منير الوسيمي

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بعد اتهامات منير الوسيمي.. رد ناري من مصطفى كامل على دعمه له

وأضاف الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الاسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نجحت في انتخابات 2010 لمدة 4 سنوات نقيبا للموسيقيين"، لافتا: "توليت نقابة الموسيقيين في فترة صعبة وحدثت فترة الفوضى في 2011".

 

وأشار: "في انتخابات النقابة عام 2010 حصلت على منصب النقيب باكتساح والجميع كان مبسوط وقدمت لهم خدمات في النقابة رهيبة"، مضيفا: "اشتريت 9 شقق سكنية في المحافظات ونشرت النقابة في جميع أقاليم مصر".

 

وتابع: "أول بيان أصدرته في أزمة المطرب مصطفى كامل تصورت أنني عايز أخدم الناس، وقولت في البيان أنني سأترشح في النقابة الفترة المقبلة، لقيت ناس طالعة تشتم فيا، ولما جمعت الناس دي لقيت كان ليهم مشاكل في النقابة وأنا لست سبب فيها".

 

واسترسل: "لقيت شتيمة رهيبة ليا، بالرغم من أنني قولت نريد انتخابات نزيهة ونظيفة"، موضحا: "سحبت نفسي من الانتخابات لأن أنا ليا تاريخ وفن كبير، وأنا لا أبحث عن كرسي، لكن أنا فكرت أني أخدم الناس".

 

وأكدالموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الاسبق،: "أنا مجيتش ناحية الفنان مصطفى كامل بشتيمة ولا بكلام وحش، ونبهت في البيانات التي أصدرتها عن ذلك، ولم أجرحه بأي كلمة".

نقيب الموسيقيين الأسبق مصطفى كامل المطرب مصطفى كامل الموسيقار منير الوسيمي

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