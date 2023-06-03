الثلاثاء المقبل.. نقابة الموسيقيين تبدأ التحقيق مع منير الوسيمي

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم السبت، إحالة النقيب الأسبق منير الوسيمي للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق الوسيمي.



وأصدرت النقابة بيانا منذ قليل أعلنت من خلاله يوم الثلاثاء القادم سوف يكون موعدا للتحقيق مع الوسيمي في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 وحتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين .

وأضاف البيان أن هناك عددا من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن أبرز هذه الشكاوي مقدمة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي .

مصطفى كامل يرد على منير الوسيمي

رد الفنان مصطفي كامل على الاتهامات التي وجهت له من النقيب الأسبق منير الوسيمي بسرقة كلمات أغنية الحب الحقيقي للمطرب محمد فؤاد.



وكشف مصطفي كامل تفاصيل أزمة الأغنية وقت كتابتها مؤكدا انه كتبها عام 1996 ووقتها بعد عرضها على جمعية المؤلفين والملحنين أكدو له أن هناك أغنية للفنانة نجاة الصغيرة تحمل نفس الأسم.

وتابع كامل أن جمعية المؤلفين والملحنين قامت بمنعه من حقة المادي عنها بسبب تشابه الأسماء حتي عام 2004 وهو العام الذي تم الصلح بينه وبين الجمعية بعدما تاكدت أن الأغنيتين مختلفتين تماما وأن الشبه الوحيد بينهما هو الأسم فقط.



مصير منير االوسيمي

وكشف الفنان مصطفي كامل عن مصير النقيب الأسبق منير الوسيمي في الانتخابات القادمة، وقال كامل أن كل ما تفوه به منير الوسيمي في بيانه الشهير كلام مغلوط وسوف يتم محاسبته بالقانون .

وأضاف كامل أنه تنحي عن مجلس التأديب أمس الخميس، الذي يتولي رئاسته لكي يرجع إلي صفوف باقي الأعضاء ويأخذ حقه كباقي الأعضاء وليس كرئيس مجلس التأديب .

وتابع كامل أنه قام بتقديم جميع المستندات التي تدين منير الوسيمي لنيابة الأموال العامة ويأمل أن يتم محاسبته بالقانون.