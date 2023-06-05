مع اقتراب موسم الحج.. أسعار الريال السعودى في مصر

مع اقتراب موسم الحج يشهد الريال السعودي استقرارا في البنوك العاملة في مصر .

وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنوك كالتالى :

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، في بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، في بنوك(HSBC،الأهلى المتحد، المصرف العربي الدولي ) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، فى بنك الكويت الوطني نحو 8.17جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، في بنك كريدي أجريكول نحو 8.16 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.



افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الإثنين بنحو 8.24 جنيه.