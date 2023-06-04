أحمد موسي : الحكم الليبي أسوا ما في مباراة الأهلي والوداد

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، على مباراة الأهلي والوداد المغربي في لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الحكم الليبي أسوأ ما في المباراة …. لا يليق بنهائي أفريقيا حكم متواضع للغاية، مكانه مباريات مراكز الشباب وليس نهائي القارة …. ".



وسجل كهربا الهدف الثاني من متابعة للأهلي أمام الوداد المغربي في المباراة المقامة حاليا على إستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية.

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل من أجل هدف مبكر لإرباك صفوف الوداد.

وأعترض لاعبو الأهلي على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات أمام الوداد والفار يرفض الاحتساب.

وأهدر كهربا، انفرادا بطريقة غريبة أمام الوداد المغربي في الدقيقة 19.