الحصري: لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني تركز على حل مشاكل المزارعين

أكد هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن اللجنة تركز على معرفة مشاكل المزارع لإنتاج أوفر محصول بجودة عالية، مشيرا إلي أن أبرز محاور اللجنة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بدء من البذرة مرورا بالأسمدة ونهاية بالتسويق وتقديم حوافز من الدولة للمزارع.

وأضاف الحصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، عبر أي تي سي، أن فضلا عن التسعير والديون وتوفير تسهيلات ومصادر تمويل تتناسب مع ظروف الزراعة في مصر، فضلا عن السعي لعودة التعاونيات الزراعية لدورها كما كانت بيت الفلاح في توفير السماد والتسويق، منوها إلي أن الدولة تعكف على تعديل قانون التعاونيات ، وتحديد مدد الانتخاب لضخ دماء جديدة وتفاعل الشباب مع التعاونيات.

وتابع أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة بل ولديها فائض للتصدير بلغ ٦ ونص مليون طن من الصادرات الطازجة، و ٣ ونص مليار دولار حصيلة الصناعات الغذائية، مشيرا إلي أن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز لولا تخبط القرارات أظهر غير ذلك، فضلا عن اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة ٥٠٪ ومن المتوقع أن يكون الاكتفاء خلال عامين ٦٠٪. واكد الحصري أن الدولة تسعي لزيادة محاصيل الاعلاف والزيوت.

ونوه إلي أنه لا يوجد دولة لديها اكتفاء ذاتي مطلق وانما اكتفاء ذاتي نسبي.