محاضر تحكيمي: حكم الأهلي والوداد من النخبة في إفريقيا.. وأدار المباراة بنجاح

قال المحاضر التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، إن الحكم الليبي معتز الشلماني الذي أدار مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من حكام النخبة بالقارة السمراء.

وأضاف محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التونسي هيثم قيراط حكم الـVAR كان سببًا رئيسيًا في نجاح معتز إبراهيم في إدارة المباراة.

وأشار إلى أن حسين الشحات لم يستحق ركلة جزاء في بداية الشوط الأول، لذلك حكم الفيديو لم يستدعي حكم الساحة، بينما معتز الشلماني، أخطأ في احتسابه ركلة جزاء للأهلي نتيجة ضغط وقوة المباراة، قبل أن يصحح الـVAR القرار بأنها غير صحيحة.

وواصل تصريحاته، بأن حسين الشحات، كان يركز على السقوط داخل منطقة الجزاء، ولم يستحق أيضًا ركلة جزاء أخرى نتيجة سقوطه من جديد، مشددًا أنه نجح بشكل جيد في إدارة المباراة والخروج بها إلى بر الأمان.

واختتم محمد صلاح عبد الفتاح، تصريحاته، بأن عدم منح يحيى عطية الله لاعب الوداد، بطاقة حمراء لتعمده إعاقة الكرة باليد في هجمة مرتدة للأهلي، كان قرارًا صحيحًا، خاصة وأن اللعبة لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء، كونها ليست فرصة هدف محقق.