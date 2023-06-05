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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال أحمد شوبير لـ نجله مصطفي قبل لقاء الأهلي والوداد

أحمد شوبير برفقه
أحمد شوبير برفقه نجله مصطفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رسالته لنجله مصطفي شوبير، حارس مرمي نادي الأهلي، قبل لقاء الأهلي والوداد فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: “أنا قلت لمصطفي قبل المباراة ”استمتع" أنا مش من الأب اللي أحب اتكلم عنه لأنه غلط كبير، إذا سألني في حاجة بقولها له غير كدة لأ".

وتابع شوبير: “زملاء بيكلموني للتعليق علي مصطفي، بقولهم اتكلموا مع مصطفي لأنه صاحب الحدث مش أنا، أنا اعطي لمصطفي حقه عند لعبه بجدية، واقوم بنقده عند فعله بشئ غلط”.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

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