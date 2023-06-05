عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احترس.. أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

صدى البلد

يجهل البعض منا شروط تكبيرة الإحرام ولذلك يقعون في أخطاء تتعلق بها ، و تكبيرة الإحرام مع الإمام لها فضل عظيم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون على حضور تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لهذا فإن الذهاب إلى المسجد قبل صلاة الجماعة بدقائق؛ يجعلك مهيأ للصلاة حتى تؤديها بخشوع وتدبر عكس الذهاب متأخرا.

وشروط   تكبيرة الإحرام هي:  الشرط الأول :أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فلو كبر وهو منحني للركوع إذا كان مسبوقا، ليدرك ركوع الإمام لم تصح صلاته ، وإنما عليه أن يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر للركوع.

الشرط الثاني :أن يأتي بها بحروفها، ولا يبدل حرفا منها بحرف، كأن يبدل همزة { أكبر } واوا، فيقول الله وكبر، وهذا خطأ شائع، وهو مبطل للصلاة، وكذلك لو زاد فيها حرفا كأن يدخل همزة الاستفهام علي لفظ الجلالة فيقول{ آلله أكبر،} أو يزيد في مد فتحة الباء في { أكبر } فيأتي بألف زائدة هكذا ،{ الله أكبار}، وأكبار هذا اسم لجلد الميتة، فلو فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته بل لم تنعقد اصلا. 


أما الشرط الثالث: لو كان مأموما لا يجوز له أن يشرع في التكبير حتي ينتهي الإمام من حرف الراء في { الله أكبر } ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تكبروا حتي يكبر }، فمن كبر قبل انتهاء الامام من حرف الراء لم تنعقد صلاته اصلا .


و هذه الأخطاء تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، لأنها ركن، أما لو أخطأ في غيرها من التكبيرات فصلاته صحيحة، لكنه أخطأ بذلك، ولا تبطل صلاته لأن باقي التكبيرات سنة . 

تكبيرة الإحرام شروط تكبيرة الإحرام صلاة الجماعة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

بتكلفة 30 مليار جنيه.. مصر تخطط لافتتاح 7 مصانع لأعرق الصناعات المحلية|تفاصيل

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة.. موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

باب ثلاجة يقود لـ مخبأ سري للعمالة المخالفة في السعودية.. شاهد

متطلعا لمواصلة انتصاراته.. الزمالك يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري المصري الليلة

شوبير يوجه رسالة لنجله مصطفى عقب تألقه مع الأهلي أمام الوداد

اليوم محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان..السجن المشدد عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

احترس.. أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فول بالحمص| بمذاق لا يقاوم

شهرية وسنوية| لو معاك 100 ألف جنيه.. كم تربح من شهادات الادخار الجديدة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف معلومات عن الضغط المنخفض..هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها..مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ