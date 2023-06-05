عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات يتوجه لمحافظة جنوب سيناء

مجلس النواب
مجلس النواب

توجه صباح اليوم الإثنين وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد إلي محافظة جنوب سيناء.

وتبدأ اللجنة زيارتها بتفقد طريق رأس سدر  حتي نهاية قرية أبو صوير بطول ٨ كيلو مترات بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  والذي أكد أن هناك حوادث شبه يومية تحدث علي الطريق مما يؤدي الي حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلي الاصابات واتلاف السيارات.

وقد أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة معاينه طريق شرم الشيخ القديم في المنطقة الواقعه من رأس سدر حتي نهاية قرية أبو صوير .

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل،  والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة،  والنائب رزق راغب ضيف الله،  والنائب حسين تاعب، النائب حمدي ابو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان،  النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود،  النائب إمام منصور،  النائب كمال أبو جليل ، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنه، وأحمد سلامة ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد محافظة جنوب سيناء طريق رأس سدر وفد برلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

بتكلفة 30 مليار جنيه.. مصر تخطط لافتتاح 7 مصانع لأعرق الصناعات المحلية|تفاصيل

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة.. موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

باب ثلاجة يقود لـ مخبأ سري للعمالة المخالفة في السعودية.. شاهد

متطلعا لمواصلة انتصاراته.. الزمالك يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري المصري الليلة

شوبير يوجه رسالة لنجله مصطفى عقب تألقه مع الأهلي أمام الوداد

اليوم محاكمة متهمين في قضية داعش حلوان..السجن المشدد عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

احترس.. أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فول بالحمص| بمذاق لا يقاوم

شهرية وسنوية| لو معاك 100 ألف جنيه.. كم تربح من شهادات الادخار الجديدة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف معلومات عن الضغط المنخفض..هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها..مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ