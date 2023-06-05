وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات يتوجه لمحافظة جنوب سيناء

توجه صباح اليوم الإثنين وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد إلي محافظة جنوب سيناء.

وتبدأ اللجنة زيارتها بتفقد طريق رأس سدر حتي نهاية قرية أبو صوير بطول ٨ كيلو مترات بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذي أكد أن هناك حوادث شبه يومية تحدث علي الطريق مما يؤدي الي حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلي الاصابات واتلاف السيارات.

وقد أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة معاينه طريق شرم الشيخ القديم في المنطقة الواقعه من رأس سدر حتي نهاية قرية أبو صوير .

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي ابو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل ، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنه، وأحمد سلامة ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.