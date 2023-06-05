أول تعليق لـ الصين بشأن مناورة سفينتها مع مدمرة أمريكية

علقت وزارة الخارجية الصينية على مناورة سفينتها الحربية تجاه المدمرة الأمريكية، مؤكدة أنها أجرت الأمر بشكل قانوني واحترافي وآمن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مناورة السفينة الحربية في مضيق تايوان خلال مواجهة مع مدمرة أمريكية كانت معقولة تمامًا وقانونية واحترافية وآمنة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن سفينة حربية صينية نفذت مناورة "غير آمنة" في مضيق تايوان مطلع الأسبوع، حيث قطعت بشكل حاد طريق مدمرة أمريكية، ما أجبر الأخيرة على التباطؤ لتجنب وقوع حادث تصادم.

ووقع الحادث السبت بينما كانت المدمرة الأمريكية "يو إس إس تشونج هون" والفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس مونتريال" تجريان عبورًا روتينيًا في المضيق بين تايوان والبر الرئيسي للصين، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترًا، بحسب رويترز.

وعرضت البحرية الأمريكية مقطع فيديو يظهر السفينة الصينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام، ولم تغير المدمرة مسارها.