الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على فريق الكرة

أعلن اللاعب أحمد حسن فرض الاهلي حظرا إعلاميا على الفريق حتى موعد مباراة الإياب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"الأهلي يفرض حظر إعلامي على الفريق حتى موعد مباراة الإياب أمام الوداد المغربي".

تدرس إدارة النادي الأهلي تقدم شكوى ضد الحكم الليبي الذي أدار مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بداعي ارتكابه أخطاء جسيمة.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف التقليص في شباك مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويحل النادي الأهلي ضيفا يوم الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس فى اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح النادي الأهلي فى بلوغ المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي فيما تخطى الوداد المغربي نظيره صنداونز الجنوب افريقي .

وذكرت تقارير مغربية أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت الحالي تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد الليبي معتز إبراهيم، بسبب أخطائه الجسيمة وتأثيرها على سير ونتيجة اللقاء.

وأشارت التقارير، إلي أن النادي الأهلي يري أن الحكم الليبي لم يحتسب ركلة جزاء لحسين الشحات وكذلك تغاضى عن طرد مدافع الوداد المغربي بعد لمس الكرة باليد باعتبار أنه آخر لاعبي فريقه.

وشددت التقارير المغربية ، على أن الهدف من الشكوى هو فرض ضغوط على لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي للاجتماع مع طاقم تحيكم مباراة العودة بقيادة الإثيوبي باملاك تسيمبا لتفادي تكرار الأخطاء في مباراة مركب محمد الخامس