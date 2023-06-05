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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التربية الرياضية والزراعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 بكليتي التربية الرياضية والزراعة حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بجميع كليات الجامعة، وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات، حيث استقبله  الدكتور أحمد عبد العظيم  عميد كلية التربية الرياضيه،  الدكتور إيهاب البراوى  وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

 

 كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا  عميد الكلية، الدكتور صالح السيد سعده - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن الغمرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
واطمأن  خاطر  خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة و توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

 

وقام خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

 

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية.


كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

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