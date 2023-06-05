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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

صدى البلد

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد وزارة النقل برئاسة اللواء أشرف عبد العزيز مدير هيئة الأنفاق والمشرف على مشروع القطار السريع.

تناول اللقاء نتائج الاجتماع الموسع الذى تم بين وفد وزارة النقل، ومسئولي الجهات المختصة لمراجعة خط السير المحدد للقطار السريع، والتأكد من عدم وجود أى تعارض مع شبكات البنية التحتية أو المنشآت أو المشروعات المستقبلية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان عدم وجود أى تعارضات فى مسار المشروع القومى للقطار السريع.

 

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محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج علي أهمية مشروع القطار السريع كشريان جديد من شرايين التنمية في مصر، والذي يأتي بمثابة نقلة نوعية ومحور تنموى جديد لغرب النيل،  مشيرا إلى أن هناك توجيهات لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز المشروع فى أقرب وقت ممكن، خاصة أنه سيعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية، وتدفقات للاستثمار بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر/ أسوان/ أبوسمبل السياحية يبلغ طوله  1100 كم، فى المسافة من أبو سمبل حتى أكتوبر منها مسافة 530 كم من أبو سمبل إلى الأقصر تشمل  12 محطة منها 5 محطات للقطار السريع و7 محطات للقطار الإقليمي.

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