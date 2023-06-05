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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس (تحديث)

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

يبحث أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، بجميع المحافظات والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات، والتي تتوافر علي مواقع المحافظات والمديريات التعليمية التابعة لها.

و اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، فيما تجرى أعمال تقدير الدرجات ببقية المحافظات قبل إعلانها خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ننشر بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4 % للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.
وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أصبح متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس على رقم الواتس آب من خلال الضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.
كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أعمال تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، وسيتم إتاحتها من خلال الرابط التالي:

أضغط هنا للحصول على النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار  أعمال رصد ومراجعة درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي بدقة وجودة بهدف تجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وسيتم اعلان النتائج من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد أن اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس صباح اليوم الأحد ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث بنسبة نجاح بلغت85.1 %  بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وكلا من ياسر عمارة  مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم وإبراهيم عطا رئيس لجنة النظام والمراقبة وايمن عبد العظيم وكيل لجنة النظام والمراقبة.

للحصول على النتيجة اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم عن تفعيله ، لإتاحة خدمة الاستعلام عن  نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم إلكترونيا الآن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم يمكن الآن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم وأولياء أمورهم الوصول إليه الآن من خلال:

الضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

اعتمد محافظ كفر الشيخ أيضا ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس  للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.88%.

وللحصول على النتيجة أضغط هنا

وسيتم نشر باقي نتائج المحافظات لاحقا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية محافظة الدقهلية نتيجة 3 اعدادي نتيجة تالتة اعدادي نتيجة الاعدادية نتيجة الإعدادية 2023

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