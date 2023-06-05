رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس (تحديث)

يبحث أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، بجميع المحافظات والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات، والتي تتوافر علي مواقع المحافظات والمديريات التعليمية التابعة لها.

و اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، فيما تجرى أعمال تقدير الدرجات ببقية المحافظات قبل إعلانها خلال الأيام المقبلة.

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبا وطالبة.

ننشر بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .

اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4 % للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم.

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أصبح متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس على رقم الواتس آب من خلال الضغط هنا

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29.

واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%.

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023.

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أعمال تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية، وسيتم إتاحتها من خلال الرابط التالي:

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أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار أعمال رصد ومراجعة درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي بدقة وجودة بهدف تجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وسيتم اعلان النتائج من خلال الرابط التالي:

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ينشر موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد أن اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس صباح اليوم الأحد ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث بنسبة نجاح بلغت85.1 % بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وكلا من ياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم وإبراهيم عطا رئيس لجنة النظام والمراقبة وايمن عبد العظيم وكيل لجنة النظام والمراقبة.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم عن تفعيله ، لإتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم إلكترونيا الآن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم يمكن الآن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم وأولياء أمورهم الوصول إليه الآن من خلال:

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اعتمد محافظ كفر الشيخ أيضا ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ برقم الجلوس للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.88%.

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وسيتم نشر باقي نتائج المحافظات لاحقا