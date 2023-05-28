وزير التربية والتعليم يشهد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩١.٨ ٪، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، صباح اليوم، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام الوزير والمحافظ في إتصال هاتفي، بتقديم التهنئة للطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب من مدرسة القلمون الإعدادية الحاصلة على المركز الأولى على مستوى المحافظة، متمنيًا لها دوام التفوق والنجاح.

كما قدم وزير الإتصالات التهنئة أيضاً للطالبة، معلنًا عن منح الطالبة خط انترنت مجاني لمدة ٣ سنوات، تقديراََ من الوزارة لتفوقها وتشجيع المتفوقين بكافة المجالات.