1200 مشروع.. منسق حياة كريمة بالفيوم يكشف جهود المبادرة بالمحافظة | فيديو

تحدث الدكتور محمد عمر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، عن مجهودات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم.

قال الدكتور محمد عمر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لدينا أكثر من 1200 مشروع في 28 قطاع ما بين صحة وتعليم ومراكز شرطة وأسعاف وبريد بالمحافظة، وانتهى منهم حوالي 630 مشروع بالكامل تم تسليمهم ومتبقى حوالي 500 مشروع جاري العمل عليهم بنسب متقدمة، وسيتم تسليمهم قريبا".

أضاف الدكتور محمد عمر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم،: "نعمل في 28 قطاع ما بين صحة وتعليم ومدارس إحلال وتجديد أو تعلية، فضلا عن المجمعات الزراعية والمجمعات الخدمية بنسب إنجاز تخطت 80%"، موضحا: "قطاع الصحة قطاع مهم جدا ضمن مبادرة حياة كريمة".

أشار: "كنا نستهدف 63 مشروع صحة في المبادرة انتهى منهم حوالي 19 مشروع بالكامل وجاري تسليمهم، فضلا عن 19 وحدة إسعاف انتهينا منهم وتم تسليم 18 وحدة".

استرسل الدكتور محمد عمر، منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم،: "تم الانتهاء من مشروعات قطاع التعليم بنسبة 100% بالمحافظة وتم العمل مع دخول الترم الماضي بالمدارس".

