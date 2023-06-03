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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة: "التعليم حياة" نموذج لتكامل جميع الجهات لتحسين الجودة

هبة الشرقاوي
هبة الشرقاوي

قالت هبة الشرقاوي، منسق عام مشروع "التعليم حياة"، بمؤسسة حياة كريمة، إن التعليم ليس مجرد مبان مدرسية فقط بل يضم عناصر كثيرة مثل الطالب والمعلم وولي الأمر.

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وأضافت هبة الشرقاوي، منسق عام مشروع "التعليم حياة"، بمؤسسة حياة كريمة، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "استهدفنا في مشروع "التعليم حياة" كل عناصر العملية التعليمية"، لافتة: "حياة كريمة قامت بالجزء الخاص بإنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد ورفع كفاءة ويتبقى العنصر البشري الذي سيعمل على تشغيل المدارس".

 

وأشارت: "نحرص على أن تكون المدرسة عنصر جاذب للطلاب"، موضحه: "اشتغلنا على العديد من المبادرات التي استهدفت تحسين جودة العملية التعليمية وفقا لتوجهات الدولة المصرية نحو رقمنة التعليم وإتاحة نظام جديد يعتمد على التكنولوجيا".

 

وأوضحت هبة الشرقاوي، منسق عام مشروع "التعليم حياة"، بمؤسسة حياة كريمة،: "من أولى المبادرات التي أطلقناها كانت مبادرة "التعليم حياة"، وهي بدأت في 5 محافظات في شهر فبراير عام 2022، وكانت أول محافظة هي محافظة الغربية وشهدت نجاحا كبيرا جدا"، مشيرة: "تم تجهيز 20 معملا في كل محافظة بأجهزة الكمبيوتر وتم توصيل العمل بالانترنت كبنية تحتية وأصبح ملائما للطلاب".


وأكدت هبة الشرقاوي، منسق عام مشروع "التعليم حياة"، بمؤسسة حياة كريمة،: "مبادرة "التعليم حياة"، نموذج لتكامل جميع الجهات من أجل تحسين جودة التعليم في مصر"، موضحه: "نستأنف بعد انتهاء الامتحانات تدريب المعلمين وأولياء الأمور على التعامل مع برامج الحاسب الآلي بشهادات معتمدة".

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