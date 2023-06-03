محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79,1 % .. شاهد

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، نتيجة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 79,1 % على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ خالد محمدمحمود رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

قال محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألف و332 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 63 ألف و507 طالب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألف و234 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79,1 %.

أضاف، أن نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 75,5 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 96,4 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 85,7 %، وفي مدارس التلمذة الصناعية 100%.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته القلبية للطلاب الأوائل، ولجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكداً أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حده، وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 4 يونيو ولمدة أسبوعين، قابلة للتجديد أسبوعين آخرين، حرصاً على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

فيما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الحكومي بلغ 48176 طالب وطالبة، وفي التعليم الخاص 1813 طالب وطالبة، وفي المنازل 245 طالب وطالبة بإجمالي كلي للناجحين 50234 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام 126 طالب وطالبة، منهم 28 طالب وطالبة بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وعدد 32 طالب وطالبة بإدارة شرق التعليمية، وفي إدارة سنورس 16 طالب وطالبة، وفي إدارة إطسا 31 طالب وطالبة، وفي إدارة يوسف الصديق 4 طلاب، وفي إدارة أبشواي 5 طلاب، وفي إدارة طامية 10 طلاب.

وأضافت، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 90,17 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 88,57 %، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77,62 %، وفي إدارة أبشواي التعليمية 75,19 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 75,15 %، أما في إدارة إطسا التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح 74,26 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 73,24 %.

روابط الحصول على النتيجة:

http://natega.fymedu.online/Result.aspx

http://fymedu.online/Result/PrepResult.php

https://c8dug459.caspio.com/dp/d70ac000b61cd43afd734118a381?fbclid=IwAR0T5bGJerKg7oiRLoiadZpJ2-vQVPdeMrLBgCMPBk7r_vNWwr8vg57uLPA