64215 طالب يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم .. اليوم

يؤدى 64215 طالب وطالبة بمحافظة الفيوم ، امتحانات الشهادة الاعدادية اليوم بعدد 259 لجنة على مستوى المحافظة ، تحت رعايةالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تابعت الدكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، مؤكدة على ضرورة التعاون وتضافر كافة جهود جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 64215 طالب، وطالبة، وعدد اللجان 259 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، وعدد الطلاب بها 72 طالب.

وفي سياق متصل ، تفقد مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية اللجان الإمتحانية على مستوى المحافظة

واكدت وكيل الوزارة على السادة مديرى عموم الإدارات ضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

أكدت الدكتورة أمانى قرني وكيل الوزارة على ما يلي : أن أعمال الامتحانات تعد امن قومي تستوجب على الجميع التكاتف لإنجاحها مع مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأسرهم والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باستخدام التليفون المحمول داخل اللجان .

وشددت على الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات والتصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز والتواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية / الرئيسية لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية ، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان والتأكيد على إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان للطلاب وأولياء الأمور فى مكان ظاهر و التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول والتنبية مشدداً بعدم استخدام السخانات وعدم التدخين، وعدم اصطحاب الملاحظين والطلاب للتليفون المحمول ، وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 والالتزام بالحفاظ على سرية الامتحانات، وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات وتنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين فى أعمال الامتحانات بالمدارس، وذلك منعًا من الوقوع تحت المساءلة القانونية.

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