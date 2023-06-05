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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان عزاء الملحن محمد النادي

محمد النادي
محمد النادي

قررت أسرة الملحن محمد النادي إقامة عزاء الراحل اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد المندره آخر شارع جمال عبد الناصر.


وفاة محمد النادي

رحل عن عالمنا صباح اليوم الملحن محمد النادى عن عمر يناهز 39 عاما ، وتقام صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمقابر المندرة فى الإسكندرية، بعد صلاة المغرب حسبما كتب الموزع يوسف حسين عبر حساب بفسيبوك.


أعلن المطرب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين وفاة الملحن الشاب محمد النادى عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب خالد تاج الدين: "البقاء والدوام لله.. الملحن محمد النادي في ذمة الله."

وحرص عدد كبير من صناع الموسيقى على نعى الملحن محمد النادى عبر حسابهم بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

وكتب الملحن عزيز الشافعى :" انا لله وانا اليه راجعون .. رحيل الزميل الغالي و الملحن المصري الشاب محمد النادي و لا حول ولا قوة إلا بالله فنان محترم و موهوب أثرى الموسيقى المصريه و رحل في ريعان شبابه و لا نقول إلا ما يرضي الله.و نسأل الله له الرحمه والمغفره و الفوز بالجنه و النجاة من النار .. اللهم أحسن ختامنا جميعا".

فيما كتب الشاعر الغنائى تامر حسين :" خبر صادم ويوجع القلب وفاة أخى وصديقى أطيب خلق الله الملحن الكبير محمد النادى  ربنا يرحمك ويغفرلك يامحمد ويجعل مثواك الجنة ويصبر كُل أهلك وحبايبك  وحقيقى مفيش حاجه مستاهله الناس بتقابل ربنا فغمضة عين  البقاء لله".

وكتب المنتج هانى محروس :"اية ده يا ابو اياد انت روحت فين هو انا وانت خلصنا اللي ورانا ياعم انت لسه هتفرح بشغلك اللي جاي… وعيالك وبيتك وحياتك اللي عمال ترتب ليها اية يا نادي اية يا صاحبي ده هموت وهتجنن عليك يا اخويا وصاحبي هضحك وناكف في مين محمد النادي صحبي مشي".

محمد النادي وفاة محمد النادي

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