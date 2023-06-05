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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل بعنوان "خطوات نحو التمكين الاقتصادي للمرأة"

ندوة بمكتبة الاسكندرية
ندوة بمكتبة الاسكندرية

 نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبالتنسيق مع وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان "خطوات نحو التمكين الاقتصادي للمرأة".

 بدأت الورشة أمس الأحد الموافق 4يونيو وتستمر لمدة 4 ايام، وانعقدت الورشة في مقر حي العمرية اول في منطقة العامرية.

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وتهدف الورشة رفع وعى الفتيات والنساء حول ضرورة تحقيق الاستقلال المادي من خلال تدريبهن على سبل خوض غمار سوق العمل؛ بالإضافة إلى التأكيد على أن التمكين الاقتصادي هو أحد أهم وسائل القضاء على المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المرأة.  
وتأتى هذه الورشة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بدعم وتمكين المرأة اتساقا مع التوجه العام للدولة المصرية. بالإضافة إلى التأكيد على تسليط الضوء على الكفاءات الشابة، وتحفيز الفكر الإبداعي والإبتكاري. واكساب النساء والفتيات المشاركات المهارات المعرفية والتقنية الهامة لمساعدتهن على ولوج سوق العمل وتحقيق الإكتفاء المادي والاقتصادي.
 

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