عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الإحرام في الحج والعمرة .. وما الحكمة منه؟ الإفتاء توضح

ملابس الإحرام
ملابس الإحرام

حكم الإحرام في الحج والحكمة منه.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي،حيث سائل يقول: ما هو حكم الإحرام في الحج والعمرة وما هي الحكمة منه؟ 

الإحرام في الحج والعمرة

وقالت الإفتاء في بيانها حكم الإحرام في الحج: من أعظم النعم التي يمنُّ الله تعالى بها على العبد: أن يبلغه حجَّ بيته الحرام، وهو ومن أجلِّ ما يتقرب به العبد لخالقه، فهو أحد أركان الدين وأصوله؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

واستدلت بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم في "صحيحيهما".

وأضافت قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأنَّ العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق فإنَّه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

وأكملت: الإحرام فرضٌ من فروض الحجِّ، يُراد به نِيَّةُ الدخول في النُسك الذي هو عبادةٌ محضةٌ لا تصح بغير نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّة» متفق عليه. وعلى هذا إجماع الفقهاء؛ كما ذكره الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 42، ط. دار الكتب العلمية).

وشددت أن الحكمة التي من أجلها أوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الإحرام في الحج والعمرة: هي إظهار شرف الدخول إلى مكة، وتهيئة النفسِ لما يلزمها من التجرد لإقامة شعائر الله تعالى؛ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 167، ط. دار المعرفة): [وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة؛ لإظهار شرف تلك البقعة] اهـ. 

التذكير بمشاهد يوم القيامة .. 10 مقاصد لا تعرفها عن الحج

حكم أداء مناسك الحج وفق برامج الهيئات والشركات .. الإفتاء توضح

مقاصد الحج

كما أشارت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض من مقاصد الحج، وهي: 
1. التسليم لأوامر لله 
2. إظهار وحدة المسلمين 
3. التجرد لله 
4. إذكاء روح التعاون والتآلف 
5. التعود على ذكر الله في كل وقت 
6. التدرب على محاسن الأخلاق 
7. اجتماع كلمة المسلمين 
8. إحياء سنن الأنبياء السابقين 
9. التذكير بمشاهد يوم القيامة 
10. نشر المساواة بين جميع البشر. 

الإحرام حكم الإحرام في الحج حكم الإحرام في الحج والحكمة منه دار الإفتاء الإحرام في الحج والعمرة حكم الإحرام في الحج والعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

أحكام العمرة .. علي جمعة يكشف عن فضلها وشروطها ووجوه أدائها

درة العمارة المملوكية.. شاهد روعة وبهاء مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه|فيديو خاص

لن أحضر .. أول رد فعل من حلمي الجمل على قرار إحالته لـ «قيم القراء»

التذكير بمشاهد يوم القيامة .. 10 مقاصد لا تعرفها عن الحج

فتاوى تشغل الأذهان| هل تجب إقامة الصلاة في المنزل؟.. ونحر الأضحية ثاني أيام العيد هل أقل ثوابا من الأول؟

ما الحكمة من مشروعية الأضحية ؟.. 4 أمور توضحها دار الإفتاء

طعن في شرعية مجلسها.. القصة الكاملة لمثول حلمي الجمل أمام "قيم القراء"

آداب الأضحية وأحكامها .. الإفتاء توضح أقل ما يجزئ عن الفرد

ترشيحاتنا

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في لقاء الأهلي والوداد المغربي

قائد الوداد: الأهلي يعرف إفريقيا أكثر منا.. وأتمنى تكرار قذيفة المترجي

اتحاد الكرة: حرمان أي نادٍ مديون من المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل

حكم الإحرام في الحج والعمرة .. وما الحكمة منه؟ الإفتاء توضح

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ