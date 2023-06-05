زياد بهاء الدين: لابد من وجود معايير لرفع قدراتنا في الترويج للاستثمار..فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق، إن ثورة 30 يونيو كانت شعبوية ومهمة للمصريين.

وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "30 يونيو جسدت رغبة المصريين في التغيير".

وأشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق،: "لا بد من وجود معايير لدينا لرفع قدراتنا للترويج للاستثمار"، لافتا: "وضع الاستثمار على رأس أولويات الدولة أمر جيد".

وأوضح بهاء الدين: "لا بد أن تترجم سياسات الدولة للاستثمار إلى قرارات وقوانين".