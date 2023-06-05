وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في زيارة ميدانية لمدينة الدواء المصرية

اصطحب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً سعودياً يرأسه وزير الصناعة و الثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه المهندس أسامة الزامل، وبمرافقة . عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، و خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودية، وذلك في زيارة ميدانية لمصنع شركة جيبتو فارم (مدينة الدواء المصرية)، وذلك بحضور الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، وقد قام باستقبالهم الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجيبتو فارم، تأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة الدواء مع المملكة العربية السعودية.

استهل رئيس هيئة الدواء المصرية كلمته بالترحيب بالوفد السعودي في بلدهم الثاني مصر، وأثنى على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وتعميق الشراكة في القطاع الدوائي بين مصر والسعودية، وتعزيز القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية في كلا البلدين، وحرص هيئة الدواء المصرية على ضح الاستثمارات الدوائية السعودية بسوق الدواء المصري، وتبادل التعاون على مستوى العمل التنظيمي والرقابي بين البلدين.

تضمنت الزيارة تقديم عرضا بانورامياً عن مدينة الدواء وأهدافها الإستراتيجية وإمكانياتها الصناعية، والدور الذي تقوم به من أجل توطين الصناعات الدوائية المهمة بالسوق المصري، كذلك ريادتها الإقليمية وسعيها نحو زيادة نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق العالمية.

وفي ذات السياق، قام الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، بمرافقة الوفد صباح اليوم في زيارة تفقدية لشركة مصنع جمجوم للأدوية، والذي يعد أحد أهم الاستثمارات السعودية في المجال الدوائي بالسوق المصري.

جاءت زيارة الوفد السعودي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي بدأتها هيئة الدواء المصرية مع الجانب السعودي لمد جسور التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وخلق شراكات قوية تعزز أوجه التبادل التجاري المشترك للمستحضرات الدوائية بالأسواق العربية.

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