محام: 95% من الرجال المسجونة بسبب قائمة المنقولات

قال عصام عجاج المحامي بالنقض، إن قائمة المنقولات ليست لها علاقة بالزواج، و أنها مُستحدثة لحبس الزوج، موضحا أن أكثر من 95% من الرجال المسجونين سببهم قائمة المنقولات، معقبا: "تحت مسمى أحنا بنشتري راجل".

و أوضح "حجاج"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن نسبة السيدات التي تقوم بحبس الرجال هم الأكثر، مُطالبا بوجود قانون عادل بين الرجل و المرأة.

حالة الخلع أو الطلاق بلا سبب

و تابع "حجاج"، أن في حالة الخلع أو الطلاق بلا سبب، المرأة لا تتنازل إلا عن الأشياء التي لن تتحقق لها.