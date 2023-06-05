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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من نهاية الأسبوع وخاصة الخميس

عواصف
عواصف

حذر الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من عواصف ترابية جديدة مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع.


 وأكد القياتي في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامية إنجي أنور،  أن الأربعاء المقبل سيشهد بداية دخول منخفض صحراوي خماسيني،  تأثيره محدود على القطاع الغربي من مصر مثل الصحراء الغربية سيوة السلوم ومطروح.

 

تحذير من طقس الخميس 


وأضاف أن درجات الحرارة سترتفع بشكل تدريجي ليكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الخميس، حيث ستكون العظمي 39 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، و33 درجة على السواحل الشمالية، ومن 44 و45 على جنوب الصعيد،  في طقس شديد الحرارة خلال النهار وفي الليل حيث تصل  29  على القاهرة الكبرى،  و30 على شمال وجنوب الصعيد.


وأوضح أن هذا المنخفض نشط ويجلب رياح جنوبية من الصحراء الغربية سيتسبب في إثارة الرمال والأتربة على العديد من مناطق الجمهورية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة  ومحافظات شمال الصعيد.

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رياح محملة بالرمال والأتربة 


وأشار إلي أن هذا المنخفض الجوي يتشابه مع المنخفض السابق في أنه يتزامن معه التبريد في الطبقات العليا للهواء مما يسبب في  تشكل بعض السحب الرعدية على العديد من مناطق الجمهورية، وتؤدي إلى دفع كمية كبيرة من الهواء إلي الأسفل وإثارة أخرى للرمال والأتربة بالإضافة إلي الرياح التي تثير الرمال والأتربة على الأرض، مما قد يسبب رياح محملة بالرمال والأتربة على الطرق الصحراوية.

 

الأرصاد عواصف ترابية جديدة منخفض صحراوي خماسيني الصحراء الغربية درجات الحرارة

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