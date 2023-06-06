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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشرة أنواع من الرجال ابتعدي عنهم ولا تفكري في الارتباط بهم

عشر أنواع من الرجال
عشر أنواع من الرجال ابتعدي عنهم ولا تفكرين فى الإرتباط بهم

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية أنه لا يمكن تحديد عدد محدد من الرجال أو الصفات التي يجب تجنبها عند البحث عن شريك حياتك، فكل شخص يمتلك خصائصه الفريدة .

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عشر أنواع من الرجال ابتعدي عنهم ولا تفكرين فى الإرتباط بهم 

وأوضح من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد أن علاقتك بالشخص تعتمد على عدة عوامل، يمكن تحديد بعض الصفات التي يمكن أن تكون مؤشرًا على عدم توافق الشخصيتين وتحكم العلاقة. ومنها:

1- الرجال الذين يفتقرون للصدق والأمانة.
2- الرجال الذين يتحكمون بشكل زائد في حياتهم الشخصية.
3- الرجال الذين يميلون إلى الغضب والعنف.
4- الرجال الذين يعانون من الغيرة المفرطة.
5- الرجال الذين ينظرون إلى النساء على أنهن أشياء وليس كأفراد يستحقون الاحترام.
6- الرجال الذين يتحدثون بشكل سيئ عن النساء بشكل عام.
7- الرجال الذين يتحكمون بشكل كبير في حياة الشريكة ويحاولون تغييرها.
8- الرجال الذين يتجاهلون مشاعر الشريكة ولا يهتمون بها.
9- الرجال الذين يرفضون الاعتذار ولا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم.
10- الرجال الذين يفتقرون إلى النضج العاطفي ويتصرفون بشكل غير ناضج في العلاقة.

يجب الانتباه إلى أن هذه الصفات لا تنطبق على جميع الرجال ولا يعني وجود أي منها أن الرجل لا يستحق الاهتمام أو الحب. ومن المهم أن تتعرفي على الشخص جيدًا قبل الارتباط به وتعرفي إن كان يتوافق مع شخصيتك وقيمك.

الارتباط الدكتور محمد هاني الصحة النفسية تصريحات خاصة محمد هاني والأمانة الصفات توافق الشخصيتين ​​​​​​​health

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