سر غضب حسين الشحات في مباراة الأهلي والوداد

كشف الاعلامي الرياضي، أحمد شوبير، السبب وراء غضب حسين الشحات في مباراة الأهلي والوداد المغربي، بذهاب أبطال افريقيا.

وقال عبر برنامجه على شاشة اون تايم سبورت: “حسين الشحات أحسن لاعب في مصر مش الأهلي، كان غضبان بسبب اهتزاز شباك الفريق وليس التغيير”.

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الخميس المقبل موعداً للسفر الي المغرب لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في كازابلانكا.

واستقر كولر علي تأخير موعد السفر للمغرب بهدف زيادة معدلات التركيز بالقاهرة والبعد عن الأجواء الجماهيرية هناك وتدريب لاعبيه علي طريقة خوض مواجهة الإياب بعيداً عن أي مؤثرات خاصة أن الأهلي يدرك ملعب المباراة وكل شئ هناك.