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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة حب تعيشها أسماء جلال وأمير المصري| خاص

صدى البلد

علم «صدى البلد» أن الفنانة أسماء جلال تعيش قصة حب مع الفنان أمير المصري، حيث تواجد الثنائي منذ فترة قريبة في إنجلترا.

كما تجمع أسماء جلال، علاقة قوية، بعائلة رامز أمير، ودائما ما يحرص والده على التعليق على صورها.

عيد ميلاد أسماء جلال

احتفلت الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها الـ28 عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال الشهر الماضي.

ونشرت أسماء جلال صورة لها بالأبيض والأسود من أحدث جلسة تصوير لها رفقة "كب كيك" صغيرة.

فيلم آل شلبي 

وكان صناع فيلم آل شلبي، الذى تشارك فى بطولته عدد من الفنانات، على رأسهن ليلى علوي ولبلبلة، قد احتفلوا بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال ، بعد انتهاء تصوير أحد المشاهد.

الفيلم يعد بطولة نسائية ، وتدور أحداثه حول مجموعات من السيدات اللاتي تربطن علاقة قرابة ، يجتمعن بسبب ظرف استثنائي .

 

ومن ناحية أخرى، استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، الشهر الماضي، وهم: أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

وتحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها في مسلسل “الهرشة السابعة”، قائلة: “مكنتش عايزة شخصية “سلمى” في مسلسل الهرشة السابعة تبقى دور الضحية”.

وأضافت: “أول ما نزلنا بوستر المسلسل توقعت نجاحه بسبب تفاعل الناس”، متابعة: “الفنان علي قاسم كان بيبعتلي نوتس كتير وافتكر إنه بيصبح عليا عادي وبقول إيه الشخص اللطيف دا.. لغاية ما يفاجئني ويطلب حاجة اقوله طيب هشرب قهوة واكلمك”.

وعلقت أسماء جلال عن مشهد الهرشة السابعة، قائله: “مكنتش عارفة هحس بإيه لما اكتشف إن جوزي مخلف.. هو مخباش عليا إنه بيحب الخيار أكتر من الطماطم دا كدب في كارثة”.

اسماء جلال أمير المصرى

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