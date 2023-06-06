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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون: حياة الشهود الأصليين بقضية رشوة بايدن في خطر

بايدن
بايدن

يزعم الجمهوريون في مجلس النواب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينتهك أمر استدعاء لتسليم وثيقة في قضية الـ 'رشوة' المزعومة المشار فيها الى ادانة الرئيس الامريكي جو بايدن؛ بدعوى أن حياة الشهود الأصليون في القضية قد تكون في خطر إذا تم "الكشف عنهم '' - على الرغم من حذف الأسماء من ملفات القضية.

ووفقًا للمبلغ عن المخالفات “وهو مصدر ذو مصداقية عالية'' ، يبدو أن مذكرة داخلية برقم FD-1023 تم إنشاؤها في عام 2020 بناءً على معلومات من مخبر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يتقاضى أجرًا مرتفعًا أوضح أن هناك ”صفقة'' بقيمة 5 ملايين دولار؛ لتبادل الأموال بين نائب الرئيس الامريكي آنذاك وهو جو بايدن الرئيس الحالي ومواطن أجنبي.

وتم منح قادة لجنة الرقابة في مجلس النواب حق الوصول من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الاثنين لعرض نموذج FD-1023 المنقح في منشأة آمنة داخل مبنى الكابيتول، لكنها لم ترضي الجمهوريين الذين يمضون قدمًا في اتهامات ازدراء الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي لفشله في تسليم الوثيقة بأكملها.

وبعد اجتماع اللجنة، الاثنين، قالت النائبة مارجوري تايلور جرين، من جمهورية-جورجيا، لموقع DailyMail.com إن المُبلغ في قضية بايدن يُخشى الآن من أنه 'قد يتعرض للقتل ما إذا اكتشفت هويته' أو أدلى بمعلومات حول جو بايدن عندما كان نائب الرئيس.

ونتيجة لذلك قال جرين إن المبلغين عن المخالفات الآن 'يخشى على حياتهم بسبب اداء حكومتنا'.

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