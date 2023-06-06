قلبوا على الشوالي.. خالد الغندور يثير غضب جمهور الأهلي

شارك الإعلامي الرياضي، خالد الغندور، منشوراً آثار جدلاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب على صورة المعلق الرياضي عصام الشوالي: “صاحب كلمة القاضية ممكن الاهلاوية قلبوا عليه سبحان الله”.

وكان جمهور النادي الأهلي قد هاجم المعلق عصام الشوالي، بسبب عدم الحيادية في مباراة الذهاب.

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.