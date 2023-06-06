إصابة جنديين من جيش الاحتلال جراء عملية دهس جنوب نابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة اثنين من جنوده جراء عملية دهس وقعت في منطقة حوارة، جنوب نابلس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن جيش الاحتلال، ما مفاده "أصيب جنديان ونُقلا إلى مستشفى بيلنسون، أحدهما حالته متوسطة والآخر طفيفة".

وقُتل مستوطن إسرائيلي، أواخر الشهر الماضي، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها صباح في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرمش" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وأعلنت مستشفى "هليل يافي" في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرمش".