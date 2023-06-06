عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا .. مسلحون يقتلون 30 شخصا في 3 ولايات

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية

أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا 30 شخصاً على الأقل وخطفوا عدداً من الأطفال في هجمات منفصلة في ثلاث ولايات شمالي البلاد في أحدث هجمات في منطقة تعصف بها أعمال عنف مسلح.

وقال سكان: إن مسلحين هاجموا قريتي جانباكو وساكيدا في شمال غرب ولاية زامفارا السبت، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً. 

كما خطف المسلحون عدداً من الأطفال كانوا يجمعون الحطب في غابة بقرية جورا المجاورة. وقال متحدث باسم الشرطة: إن خمس قرى تابعة للحكومة المحلية في تانجازا بولاية سوكوتو تعرّضت للهجوم السبت، مشيراً إلى أن قتلى هذه الهجمات جرى دفنهم أمس الأحد.


وقال حسيني أحمد وأبو بكر مارادون، وهما من سكان جانباكو وساكيدا: إن العصابات طلبت من سكان القريتين قبل أيام دفع رسوم لتركهم يزرعون حقولهم، لكن القرويين لم يفعلوا ذلك. 

وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا يزيد أبو بكر وقوع الهجمات، لكنه قال إنه أبلغ عن مقتل 13 شخصاً فقط، وخطف تسعة من الصبية والفتيات.
 

الشرطة النيجيرية هجمات منفصلة متحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد عبد الحليم: نجم الوداد المغربي على أعتاب الزمالك بفرمان «أوسوريو»

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

موقف الأهلي من معاقبة حسين الشحات بعد غضبه خلال مواجهة الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

هجوم جوي.. عمدة كييف يكشف سبب انفجارات العاصمة الأوكرانية

إصابة جنديين من جيش الاحتلال جراء عملية دهس جنوب نابلس

إدارة بايدن تتحرك لإلغاء قواعد الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

اليمن.. إصابة ضابط ومرافقه إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة الضالع

الجمهوريون: حياة الشهود الأصليين بقضية رشوة بايدن في خطر

إيران: برنامجنا سلمي ولا نريد امتلاك سلاح نووي

أسهم البنوك الأمريكية تنخفض بعد إصدار سندات الخزانة

أسوأ على الإطلاق.. حرائق الغابات تتزايد في كندا

ترشيحاتنا

بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت في الهند

دراسة: الموسيقى والأغاني الحزينة تؤثر على الصحة العقلية.. تفاصيل

الناتو يخطط لتوسيع مقره الرئيسي في بروكسل لإيجاد مكان لفنلندا

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 6-6-2023

أخبار السيارات | سيارة «أوتوماتيك» موديل 2023 بأقل سعر للزيرو.. 5 عربيات صينية جديدة في مصر تبدأ من 430 ألف جنيه

لسد الثغرة.. مدافع فيوتشر يدخل دائرة اهتمامات الزمالك بفرمان أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة منشأة ناصر تقدم «سيرة بني زوال» على مسرح روض الفرج

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ