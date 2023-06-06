نيجيريا .. مسلحون يقتلون 30 شخصا في 3 ولايات

أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا 30 شخصاً على الأقل وخطفوا عدداً من الأطفال في هجمات منفصلة في ثلاث ولايات شمالي البلاد في أحدث هجمات في منطقة تعصف بها أعمال عنف مسلح.

وقال سكان: إن مسلحين هاجموا قريتي جانباكو وساكيدا في شمال غرب ولاية زامفارا السبت، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً.

كما خطف المسلحون عدداً من الأطفال كانوا يجمعون الحطب في غابة بقرية جورا المجاورة. وقال متحدث باسم الشرطة: إن خمس قرى تابعة للحكومة المحلية في تانجازا بولاية سوكوتو تعرّضت للهجوم السبت، مشيراً إلى أن قتلى هذه الهجمات جرى دفنهم أمس الأحد.



وقال حسيني أحمد وأبو بكر مارادون، وهما من سكان جانباكو وساكيدا: إن العصابات طلبت من سكان القريتين قبل أيام دفع رسوم لتركهم يزرعون حقولهم، لكن القرويين لم يفعلوا ذلك.

وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا يزيد أبو بكر وقوع الهجمات، لكنه قال إنه أبلغ عن مقتل 13 شخصاً فقط، وخطف تسعة من الصبية والفتيات.

